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НОВОСТИ

Недружественные страны больше не смогут поставлять в РФ продукцию из рыбы и морепродуктов

18:25 25.07.2023 Источник: Интерфакс

Россия вводит запрет на импорт из недружественных стран готовой продукции из рыбы и морепродуктов.Соответствующее решение утверждено правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Оно принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран и будет действовать до конца 2023 года.Запрет вступит в силу через 7 календарных дней с даты опубликования постановления правительства.

Сославшись на информацию Минсельхоза РФ, ведомство отмечает, что отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители. Их мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции.

"Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

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