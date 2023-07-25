Недружественные страны больше не смогут поставлять в РФ продукцию из рыбы и морепродуктов
18:25 25.07.2023 Источник: Интерфакс
Сославшись на информацию Минсельхоза РФ, ведомство отмечает, что отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители. Их мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции.
"Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
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