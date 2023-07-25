В планах президента Путина есть посещение Китая в октябре - Ушаков

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс — один путь», сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», — сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда будет проходить форум «Один пояс — один путь».