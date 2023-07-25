В ЕК появилась идея, как можно вывезти зерно из Украины

19:42 Источник: Интерфакс

Украинское зерно в отсутствие "зерновой сделки" можно было бы вывозить по "коридорам солидарности", но будет необходима поддержка Евросоюзом транспортных расходов, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Если невозможно продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе, не было бы никакой проблемы транспортировать остальное зерно по "коридорам солидарности". Но мы должны учитывать все последствия нынешней ситуации", - сказал еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству. По его словам, ЕС мог бы помогать вывозить таким образом "почти полностью" экспортные объемы Украины.

"Но несмотря на все, нужна помощь для транспортировки. В чем политический риск? По причине стоимости транзита, стоимости транспортных расходов торговля (зерном) становится недостаточно привлекательной (...). И, если необходимо, я сделаю предложение коллегии (еврокомиссаров) об оказании помощи в оплате транспорта, используя союзные средства. В настоящий момент это только моя личная позиция, но я предлагаю заняться этим вопросом, потому что мы видим риск, что Россия извлечет из этого свою выгоду", - объяснил член Еврокомиссии.

Он добавил: "В определенный момент станет выгоднее покупать зерно в России, чем платить за украинские зерновые, перевезенные через транзитные страны. Цена такого зерна вырастет, и российское зерно станет более выгодным".