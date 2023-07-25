0
0
0
НОВОСТИ

Новый пакет военной помощи США Украине будет уже 43-м по счету

20:25 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделяют Украине пакет военной помощи на $400 млн, в который войдут в том числе боеприпасы для противовоздушной обороны, бронетехника и средства противотанковой борьбы. Об этом во вторник сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине», — говорится в заявлении Блинкена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:42 25.07.2023
В ЕК появилась идея, как можно вывезти зерно из Украины
0
114
18:57 25.07.2023
Дом причта храма Христа Спасителя отреставрируют и приспособят под жилье
0
240
18:50 25.07.2023
В планах президента Путина есть посещение Китая в октябре - Ушаков
0
186
18:25 25.07.2023
Недружественные страны больше не смогут поставлять в РФ продукцию из рыбы и морепродуктов
0
237
17:54 25.07.2023
Рост ВВП РФ в этом году, как ожидается, полностью перекроет прошлогоднее снижение — Путин
0
231
17:12 25.07.2023
Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16 — Кулеба
0
305
17:00 25.07.2023
Российский истребитель повредил американский беспилотник в Сирии, утверждают США
0
313
16:32 25.07.2023
МВФ скорректировал прогноз по ВВП РФ в 2023 году в сторону повышения до 1,5%
0
282
16:12 25.07.2023
Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа
0
345
16:00 25.07.2023
Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко — Песков
0
357

Возврат к списку