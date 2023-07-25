Новый пакет военной помощи США Украине будет уже 43-м по счету
20:25 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине», — говорится в заявлении Блинкена.
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