Новый пакет военной помощи США Украине будет уже 43-м по счету

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделяют Украине пакет военной помощи на $400 млн, в который войдут в том числе боеприпасы для противовоздушной обороны, бронетехника и средства противотанковой борьбы. Об этом во вторник сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине», — говорится в заявлении Блинкена.