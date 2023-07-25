Четыре года работы посла ФРГ в России «никогда не были скучными»

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырех лет в этой должности в связи с окончанием командировки.

«Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными», — сказал посол на приеме по случаю своего отъезда из Москвы.