В ООН заявили, что «продолжает контакты на различных уровнях» с РФ по вопросу зерновой сделки
21:15 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы хотим продолжать контакты для обсуждения выраженных РФ обеспокоенностей и других аспектов черноморской инициативы», — сказал он на брифинге.
Отвечая на вопрос, состоялись ли уже какие-либо встречи, Хак заявил, что ООН «продолжает контакты на различных уровнях».
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