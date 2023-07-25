В ООН заявили, что «продолжает контакты на различных уровнях» с РФ по вопросу зерновой сделки

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что всемирная организация готова к контактам с Россией по зерновой сделке, но не стал отвечать, имели ли они место с момента прекращения ее действия.

«Мы хотим продолжать контакты для обсуждения выраженных РФ обеспокоенностей и других аспектов черноморской инициативы», — сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос, состоялись ли уже какие-либо встречи, Хак заявил, что ООН «продолжает контакты на различных уровнях».