Министр обороны России прибыл с визитом в КНДР

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — сказали в ведомстве.