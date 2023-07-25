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На саммит Россия — Африка приедет президент ЮАР Сирил Рамапоса

22:35 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка 26 июля, но на Главный военно-морской парад, который пройдет 30 июля, остаться не сможет из-за графика. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики.

«Президент Рамапоса прибудет в Санкт-Петербург завтра, 26 июля. Вместе с ним в делегации будет министр иностранных дел Наледи Пандор, а также посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку», — сказал собеседник агентства.

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