Группировка войск «Восток» отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Восток» отразила за сутки в ходе специальной военной операции несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражены несколько атак противника в направлении Старомайорска. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил», — сказал он.