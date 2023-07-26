Группировка войск «Восток» отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска
09:00 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Восток» отразила за сутки в ходе специальной военной операции несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражены несколько атак противника в направлении Старомайорска. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил», — сказал он.
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