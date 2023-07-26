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Стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит до 5,5 тыс. рублей в год

09:05 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для такси составит от 1 300 до 5 500 рублей в год, говорится в официальном ответе Министерства финансов России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«По предварительным оценкам Банка России, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси. Более точная оценка стоимости полиса для перевозчиков легковым такси может быть получена после проведения актуарных расчетов», — говорится в документе за подписью замглавы Минфина Павла Кадочникова.

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