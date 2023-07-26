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В России зафиксировали трехкратный рост спроса на новые китайские авто

09:20 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на новые китайские автомобили в России по итогам I полугодия 2023 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на авто с пробегом - на 33%. Об этом говорится в исследовании "Авито авто" (есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты "Авито авто" проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей из Китая на платформе в январе - июне 2023 года. По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей вырос на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 209,5%", - отмечается в исследовании.

По данным экспертов, доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе год к году выросла в четыре раза - в январе - июне 2023 года она достигла 46,8%. При этом доля моделей производителей из КНР в структуре предложения подержанных машин на "Авито авто" в I полугодии 2023 года составила 2,9% (+0,9 процентных пункта к показателю за аналогичный период 2022 года).

Что касается стоимости китайских машин, в первые шесть месяцев этого года средняя цена на новый автомобиль составила 2,9 млн рублей, а на подержанный - 1,7 млн рублей.

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