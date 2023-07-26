В 2024 году может появиться ГОСТ на школьную форму
10:00 26.07.2023 Источник: Известия
ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024-го. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве. Новый стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде: например, по проницаемости влаги и воздуха.
— Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, — пояснили в Роскачестве.
Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.
Производители вещей выступают против новых норм, поскольку компании и так уже выпускают изделия, которые должны соответствовать техническому регламенту о безопасности одежды для детей.
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