Гольфстрим может разрушиться в 2025 году - СМИ
10:05 26.07.2023 Источник: Газета.Ru
Новое исследование предлагает, что система Гольфстрима может разрушиться уже в 2025 году. Остановка важных океанских течений, называемых Атлантической меридиональной оборотной циркуляцией (АМОЦ), приведет к катастрофическим климатическим последствиям. Об этом пишет газета The Guardian.
Уже известно, что из-за глобального потепления АМОЦ находится в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет, и исследователи заметили признаки приближения к точке невозврата (перегиба) еще в 2021 году.
Согласно новому анализу, кардинальное изменение может произойти между 2025 и 2095 годами. Наиболее вероятным называется 2050 год, если глобальные выбросы углерода не будут сокращены.
Другие ученые отмечают, что предположения о том, как произойдет точка перегиба, и неопределенности в основных данных слишком велики для надежной оценки времени наступления катастрофы. Однако все они согласны, что перспектива разрушения АМОЦ вызывает крайнюю озабоченность и должна стимулировать быстрое сокращение выбросов углерода.
АМОЦ переносит теплую воду океана на север, где она охлаждается и погружается, обеспечивая течения Атлантики. Однако приток пресной воды из ускоряющегося таяния ледяного покрова Гренландии и других источников все больше «душит» течения.
Разрушение АМОЦ приведет к катастрофическим последствиям по всему миру, серьезно нарушая осадки, от которых зависит пищевое обеспечение миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке. Это приведет к усилению штормов и понижению температуры в Европе, а также к повышению уровня моря на восточном побережье Северной Америки. Кроме того, это угрожает Амазонскому лесу и ледникам Антарктики.
«Я думаю, что нам следует очень беспокоиться», — прокомментировал профессор Петер Дитлевсен из Копенгагенского университета в Дании, руководитель нового исследования. «Это будет очень большое изменение. АМОЦ работает уже 12 000 лет». Газета.Ru
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