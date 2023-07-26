США обеспокоены, что события вокруг Рида навредят диалогу по обмену заключенными

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон обеспокоен тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может негативно отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его словам, американская администрация "само собой" обеспокоена тем, что события вокруг Рида могут навредить диалогу по вопросу обмена заключенными между РФ и США. При этом, как подчеркнул источник телекомпании, в США считают, что эти два вопроса никак не пересекаются.

"Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана", - приводит CNN слова источника. Он также пояснил, что Рид проходит лечение в американском военном госпитале в Германии, расположенном неподалеку от города Ландштуль.