Лесной пожар в Анталье продолжается более 36 часов, выгорело 180 га леса
11:05 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается свыше 36 часов. Об этом сообщил телеканал Ahaber.
По его данным, борьбу с огнем в ночь на среду вели вертолеты и персонал на земле. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Согласно последней информации, сгорело 180 гектаров леса.
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