Лесной пожар в Анталье продолжается более 36 часов, выгорело 180 га леса

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается свыше 36 часов. Об этом сообщил телеканал Ahaber.

По его данным, борьбу с огнем в ночь на среду вели вертолеты и персонал на земле. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Согласно последней информации, сгорело 180 гектаров леса.