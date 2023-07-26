Молдавия сократит численность персонала посольства РФ
11:20 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавские власти приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Об этом сообщил на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.
«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», — заявил он. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».
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