Зарплату "в конверте" получают 30-40% россиян - экономист
11:32 26.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экономист: 30-40% россиян получают зарплату «в конверте». Это связано с тем, что граждане не доверяют государству. Такие данные в эфире радиостанции «Говорит Москва» привёл кандидат экономических наук Николай Кульбака.
«Любые оценки теневого бизнеса очень приблизительны. Но можно говорить, что [процент серых зарплат в стране — прим. ГМ] порядка 30-40% ВВП. Это проблема любой страны, где люди не доверяют государству. Быстро эту ситуацию не переломишь. Но если люди будут видеть, что государство о них заботится, если будут видеть, что от их работы зависит их результат, если люди будут понимать, что от их труда, квалификации, от того, как они работают, будет зависеть их будущее, то они будут в большей степени ориентированы на белую зарплату».
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