Мишустин отметил заботу Грефа о ценовой доступности курорта «Манжерок»
11:48 26.07.2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил работу главы Сбера Германа Грефа в развитии курортной зоны в «Манжерок» в Республике Алтай. О том, что Греф думает о ценовой доступности и учитывает другие важные элементы, Мишустин заявил в рамках совещания по развитию туризма в стране и индустрии гостеприимства, которое прошло на территории курорта.
«Сейчас Герман Оскарович сюда пришел с пониманием и глубоко проработанными идеями и показывает пример, как можно развивать с учетом местной специфики. Он назвал два очень важных элемента. Это экологические элементы и исторические элементы тех мест, куда мы приходим. Когда приходишь в такие места, очень важно, чтобы местные жители восприняли эти проекты как свои. Это очень важно. И третий момент, о чем Герман Оскарович тоже думает, это ценовая доступность», – сказал Мишустин. Он добавил, что все в «Манжероке» спланировано аккуратно, чтобы могли путешествовать люди со всей страны.
Глава Сбера в свою очередь поблагодарил, что совещание по развитию туризма проходит на территории «Манжерока», назвал его «эпохально важным». «Мы видим, что туризм – один из самых мультипликативных секторов экономики. И если посмотреть на вклады туризма в ВВП стран, то мы видим, что в России это порядка 4%, и в общем это хорошая новость для бизнеса, потому что он видит, куда расти. И эта отрасль может быть серьезным драйвером для бизнеса и развития ВВП в стране», – сказал Греф. Также он отметил функцию туризма в создании рабочих мест.
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