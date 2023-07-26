Гендиректор ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив РФ в «атаке» на центр Одессы — Захарова
12:05 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет о, как там написано, „осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объекта всемирного наследия — исторический центр Одессы“. Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры», — сказала дипломат.
НОВОСТИ
- 13:05 26.07.2023
- Президент Нагорного Карабаха прекратил сидячую забастовку
- 13:00 26.07.2023
- Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего железнодорожные пути под Брянском
- 12:35 26.07.2023
- Герман Греф назвал Китай потенциальным примером для России в туризме
- 12:32 26.07.2023
- Херсонские власти планируют устранить последствия от ЧП на Каховской ГЭС до конца июля
- 12:20 26.07.2023
- Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР
- 11:48 26.07.2023
- Мишустин отметил заботу Грефа о ценовой доступности курорта «Манжерок»
- 11:32 26.07.2023
- Зарплату "в конверте" получают 30-40% россиян - экономист
- 11:20 26.07.2023
- Молдавия сократит численность персонала посольства РФ
- 11:05 26.07.2023
- Лесной пожар в Анталье продолжается более 36 часов, выгорело 180 га леса
- 11:00 26.07.2023
- НАТО не поддержит идею сопровождения судов с украинским зерном — бывший посол Турции в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать