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Гендиректор ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив РФ в «атаке» на центр Одессы — Захарова

12:05 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет о, как там написано, „осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объекта всемирного наследия — исторический центр Одессы“. Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры», — сказала дипломат.

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