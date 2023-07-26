Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры в Пхеньяне с главой оборонного ведомства КНДР генералом армии Кан Сун Намом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — обратился Шойгу к своему собеседнику, его слова приводит российское военное ведомство.

Глава МО РФ подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.