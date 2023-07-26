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Херсонские власти планируют устранить последствия от ЧП на Каховской ГЭС до конца июля

12:32 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области планируют полностью устранить последствия от разрушения Каховской ГЭС в течение недели. В настоящее время подтопленными остаются только 3% территорий, практически полностью восстановлена работа систем жизнеобеспечения, сообщил в среду в эфире телеканала «Россия 24» председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Все населенные пункты практически полностью освобождены от воды, есть ряд территорий — порядка 3%, где еще производится откачка. Восстановлены все системы жизнеобеспечения, остаются нюансы по замене и ремонту оборудования подтопленного, планируем завершить до конца этой недели, максимум — середины следующей. Повторюсь, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме: электроэнергия подается, вода подается. В течение недели полностью устраним не то, что последствия, но и упоминания о данной чрезвычайной ситуации», — сказал Алексеенко.

Он уточнил, что после ЧП вся инфраструктура была полностью утрачена: не работали электроснабжение, газоснабжение и водопровод. По словам председателя правительства региона, завершить восстановление в столь короткие сроки стало возможно благодаря помощи федеральных властей и регионов-шефов. Также Алексеенко поблагодарил экстренные службы, которые помогли при ликвидации ЧС, спасали людей в самый сложный период.

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