Герман Греф назвал Китай потенциальным примером для России в туризме

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Потенциальным примером для России в туризме может служить Китай. Об этом глава Сбера Герман Греф заявил в рамках совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло на территории курорта Сбера «Манжерок» в Республике Алтай.

«Сегодня для нас потенциальным примером может служить Китай. Они, конечно, очень быстро растут. За 5 лет они выросли в приросте туристических поездок в два раза. Это самый большой регион, где развивается горнолыжный туризм. За 5 лет увеличили в два раза количество вводимых гостиниц и количество поездок на горнолыжные курорты. Мы видим, что сегодня критически важно для нас поддержать внешним туризмом бизнес в туристической сфере. Мы проанализировали, кто может быть нашим важнейшим партнером и клиентом, и представляется, что это Китай. Здесь важно обозначить и маркетингово поддержать промотирование прекрасных возможностей в России для китайских туристов. Это касается как зимнего, так и летнего туризма», – сказал Греф.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что нужно комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли и вывести качество сервиса в сфере на новый уровень с учетом потенциального спроса. Также необходимо повысить транспортную доступность и проработать гостиничную базу.

«Правительство вместе с регионами поэтапно решает такие задачи. Работаем прежде всего в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Этот проект вы знаете, он действует уже около трех лет. На его реализацию за два года направлено уже свыше 100 млрд руб., и конечно, предусмотрены средства на текущий год», – сказал он. В целом, по его словам, финансирование отрасли существенно увеличилось.