Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего железнодорожные пути под Брянском
13:00 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Белавина, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом прошлого года, передает корр. ТАСС из зала суда.
«Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей», — огласил решение судья.
НОВОСТИ
- 13:20 26.07.2023
- Молдавию покинут 45 сотрудников посольства РФ, включая дипломатов и техперсонал
- 13:05 26.07.2023
- Президент Нагорного Карабаха прекратил сидячую забастовку
- 12:35 26.07.2023
- Герман Греф назвал Китай потенциальным примером для России в туризме
- 12:32 26.07.2023
- Херсонские власти планируют устранить последствия от ЧП на Каховской ГЭС до конца июля
- 12:20 26.07.2023
- Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР
- 12:05 26.07.2023
- Гендиректор ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив РФ в «атаке» на центр Одессы — Захарова
- 11:48 26.07.2023
- Мишустин отметил заботу Грефа о ценовой доступности курорта «Манжерок»
- 11:32 26.07.2023
- Зарплату "в конверте" получают 30-40% россиян - экономист
- 11:20 26.07.2023
- Молдавия сократит численность персонала посольства РФ
- 11:05 26.07.2023
- Лесной пожар в Анталье продолжается более 36 часов, выгорело 180 га леса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать