Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего железнодорожные пути под Брянском

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Белавина, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом прошлого года, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей», — огласил решение судья.