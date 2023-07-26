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НОВОСТИ

Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего железнодорожные пути под Брянском

13:00 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Белавина, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом прошлого года, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей», — огласил решение судья.

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