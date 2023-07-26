Президент Нагорного Карабаха прекратил сидячую забастовку
13:05 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, который с 17 июля объявил сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте, принял решение прекратить ее. Об этом сообщил армянский портал 24News со ссылкой на пресс-службу главы НКР.
«Учитывая, что моя сидячая забастовка, всенародное движение и все другие усилия уже дали определенные результаты в привлечении международного внимания и подталкивании к практическим действиям, я решил прекратить сидячую забастовку и продолжить свои усилия в рабочем режиме чрезвычайного положения», — сказал Арутюнян.
Ранее он заявлял, что «вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана, а после выполнили свои обязательства по трехстороннему заявлению, решению международного суда и другим».
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