Первый закон в рамках судебной реформы кабмина Нетаньяху вступил в силу
13:32 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый закон продвигаемой правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху судебной реформы, утвержденный в понедельник Кнессетом (парламент) в окончательном чтении, вступил в силу 26 июля после публикации в вестнике соответствующей парламентской комиссии. Об этом сообщает радио Kan.
Закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. В поддержку документа 24 июля высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование, а по его итогам оппозиция заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.
Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с премьером Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной.
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