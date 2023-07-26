Первый закон в рамках судебной реформы кабмина Нетаньяху вступил в силу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый закон продвигаемой правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху судебной реформы, утвержденный в понедельник Кнессетом (парламент) в окончательном чтении, вступил в силу 26 июля после публикации в вестнике соответствующей парламентской комиссии. Об этом сообщает радио Kan.

Закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. В поддержку документа 24 июля высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование, а по его итогам оппозиция заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с премьером Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной.