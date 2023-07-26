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Из-за тайфуна на Филиппинах эвакуировались 16 тыс человек

14:00 26.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

 На Филиппинах 16 тысяч человек эвакуировались из-за тайфуна «Доксуру». Особенно сильно непогода отмечается в северных провинциях островного государства.

Порывы ветра срывают крыши с домов, рвут линии электропередачи. Расположенные в низинах деревни затопило. Школы и предприятия закрыты из соображений безопасности. Данных о жертвах пока нет, сообщает Associated Press. Скорость ветра в тайфуне достигает 175 км/ч с порывами до 240 км/ч.

В погодном агентстве страны сообщили, что сегодня ситуация не изменится.

«Доскуру» — название, предложенное Южной Кореей и означающие «орёл». Уже три тайфуна получали это имя.  Говорит Москва 

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