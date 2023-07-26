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Решение об участии россиян в Олимпиаде в Париже не будет принято на сессии МОК в октябре

14:12 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре. Об этом журналистам заявил глава организации Томас Бах.

«Решение [об участии россиян] будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре», — сказал Бах.

Сессия МОК пройдет с 14 по 17 октября в индийском городе Мумбаи. Ранее Бах заявил, что организация не отправит приглашения России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в установленную дату, которой являлось 26 июля.

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