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Дума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

14:32 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на последнем пленарном заседании весенней сессии приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который в том числе запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Соответствующие нормы содержатся в инициативе, направленной на запрет для иностранных лиц выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Документ в том числе прописывает в законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» запрет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. Устанавливается, что пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. При этом, уточнял Хинштейн, запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Новые нормы вступают в силу с 1 декабря 2023 года.

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