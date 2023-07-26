Аналитика Портала DA: продажи коммерческой недвижимости выросли в два раза

14:08

По итогам I полугодия 2023 года объем продаж активов на Портале DA – маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества – вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млрд руб. Всего было заключено 789 сделок, средняя стоимость реализации одного лота – 7,75 млн руб.

Интерес покупатели проявляли ко всем основным категориям активов, но лидером продаж оказалась коммерческая недвижимость: было заключено 47 сделок на сумму 1,86 млрд руб. (средний чек составил 39,6 млн руб.) В I полугодии 2022 года было реализовано 50 активов на сумму 940 млн руб. (средний чек тогда составил 18,8 млн руб.). Данный тренд обусловлен тем, что на рынок вышло много качественных дорогих активов: уход многих иностранных компаний спровоцировал их продажу российским предпринимателям.

Также почти в 3 раза выросло число сделок и объем продаж в сфере жилой недвижимости: было реализовано 660 объектов на сумму 1,7 млрд руб. Однако средний чек по сравнению с прошлым годом сократился с 3 млн руб. до 2,5 млн руб.: больше стало продаваться квартир в регионах, где цена существенно ниже, чем в Москве.

Из-за падения предложения количество проданных автомобилей и спецтехники наоборот сократилось с 80 до 58 единиц, а сумма – со 173 млн до 90 млн руб. Средний чек в этом сегменте упал с 2,1 до 1,5 млн руб.

Почти в 1,5 раза увеличился объем продаж активов через банкротные сделки: в I полугодии были проданы 342 банкротных актива на сумму 2,65 млрд руб., средний чек составил 4,7 млн руб.

Через сервис «Агент в торгах», который позволяет приобретать активы на площадке без регистрации и оформления документации, в 1 полугодии 2023 года было продано 67 объектов на сумму 236,5 млн руб. Самым популярным объектом стала квартира площадью 33 кв. м в Перми, на торги пришел 21 участник, стоимость покупки выросла на 30% от рынка и составила 2,1 млн руб.

В I полугодии 2023 года количество зарегистрированных продавцов на Портале DA выросло на 62% и составило 4,1 тыс., число покупателей увеличилось на 67%, до 134 тыс. пользователей.

«Портал DA сегодня – это одна из самых крупных площадок по продаже коммерческих и розничных активов, – отметил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Мы наблюдаем ряд трендов, которые характерны для всего рынка: активность покупателей в сфере ликвидных коммерческих объектов, сокращение предложения автомобилей и рост цен на них, а также умеренное снижение цен на жилье».