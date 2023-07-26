Герман Греф принял участие в правительственном совещании по туризму в Республике Алтай
14:15 26.07.2023
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в правительственном совещании по развитию туризма и гостеприимства, которое прошло в Горно-Алтайске под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина с участием членов правительства и глав регионов.
Герман Греф отметил, что туризм – один из самых мультипликативных секторов экономики. Сегодня вклад туризма в ВВП страны – порядка 4%, и есть куда расти. Туристическая отрасль может быть серьёзным драйвером для бизнеса и развития ВВП страны в целом. Одной из главных функций туризма во всем мире – это создание новых рабочих мест. Так, один рубль, потраченный на создание одного рабочего места, ведет к созданию пяти рабочих мест в отраслях, связанных с туризмом. Сегодня критически важно поддержать туристическую сферу страны внешним туризмом. Китай может быть партнером и клиентом России в этом направлении.
«Работу Сбера в сфере туризма можно разбить на три части: первая – стратегический консалтинг в регионе, который помогает в анализе конкурентных преимуществ и генеральном планировании; вторая – это планирование туристических кластеров как единого целого, чтобы обеспечить туристов не только отелем, но и предоставить им всю сопутствующую инфраструктуру. Третья – большие данные, которые Сбер дает бизнесу для точного определения локаций, где правильнее всего поставить автозаправочную станцию, открыть ресторан, где эффективнее построить гостиницу. Это помогает бизнесу в три раза улучшить эффективность инвестиций в сферу туризма», – рассказал Герман Греф.
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года туристский поток на курорт составил более 560 тыс. гостей.
Инвестиционная программа Сбера предусматривает активное развитие курорта. Уже в зимнем сезоне 2023/2024 здесь появятся: новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест. В результате преобразований всесезонный курорт «Манжерок» станет одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.
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