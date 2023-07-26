В СберCтраховании рассказали, где активнее всего страхуются от клещей

14:20

В первом полугодии 2023 года страховые полисы «Защита от клеща» в СберСтраховании оформили 158 тыс. человек. Это на 31% больше, чем в январе – июле 2022 года. Особенно активны клиенты из Сибири – например, Новосибирской области и Алтая.

83% клиентов купили полис не только на себя, но и включили в него членов семьи. Среднее количество застрахованных в одном полисе – 3 человека. Женщины чаще заботятся о своих близких: именно они составили 60% тех, кто приобрел «Защиту от клеща» на двух и более человек. Чаще всего страховку от клеща оформляли в мае (в 2022 году – в апреле). Средний возраст застрахованных – 33 года. При этом самым юным клиентам всего несколько месяцев, а самым взрослым – 98 лет.

Больше всего полисов приобрели в Новосибирской, Челябинской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях. Так, в Новосибирской области страховку оформили 22 тыс. человек (для сравнения – в Москве и Московской области всего 3 тыс.). Это закономерно, ведь именно в перечисленных регионах больше клещей, как и риск заразиться от них энцефалитом.

«Лето – время путешествий на природу, а в таких поездках важно помнить о безопасности. Мы призываем подумать об этом заранее и оформить страховку от клещей, столкновение с которыми может испортить отдых. Например, на Алтае, в одном из самых популярных российских туристических направлений, встречается много клещей – причем не только в удаленных лесах, но и рядом с крупными туристическими комплексами, такими как «Манжерок». Страховка позволит быстро сдать все необходимые анализы и получить квалифицированную помощь», – отметил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

Страховка «Защита от клеща» предусматривает лечение и компенсацию расходов на извлечение паразита и лечение от последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек. Недавно СберСтрахование расширила программу страхования «Защита от клеща» и включила в неё лечение таких инфекций, как лихорадка Западного Нила, омская геморрагическая лихорадка и бабезиоз (пироплазмоз).

«Манжерок» – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай. Стремительно развивающийся курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.