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НОВОСТИ

Дума приняла закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ

15:00 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на последнем пленарном заседании весенней сессии приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий иностранным лицам выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Новые нормы устанавливают, что контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам.

Законопроект об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в РФ был внесен в Госдуму группой депутатов еще в 2018 году. Поправками дополняются законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Согласно документу владельцем новостного агрегатора РФ не смогут быть иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства.

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