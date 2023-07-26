РФ будет работать над запуском прямых рейсов в максимальное число стран Африки
15:12 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет вести работу над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских стран. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Конечно, мы будем делать это», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Сожалеем, что после распада Советского Союза мы практически никуда не летали, — продолжил Богданов. — Но Россия возвращается в Африку, и нужны транспортные средства, на чем вернуться. Желательно во все страны, где возможно». «Будем работать над этим направлением усиленно», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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