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РФ будет работать над запуском прямых рейсов в максимальное число стран Африки

15:12 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет вести работу над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских стран. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Конечно, мы будем делать это», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Сожалеем, что после распада Советского Союза мы практически никуда не летали, — продолжил Богданов. — Но Россия возвращается в Африку, и нужны транспортные средства, на чем вернуться. Желательно во все страны, где возможно». «Будем работать над этим направлением усиленно», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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