Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Белоруссии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет постоянных представителей при ЕС («Корепер») смог согласовать ужесточение антибелорусских санкций. Об этом сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

«Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к российской агрессии против Украины», — утверждается в публикации. В ней отмечается, что «меры подразумевают включение в [санкционные] списки физических и юридических лиц».