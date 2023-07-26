Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Белоруссии
15:32 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет постоянных представителей при ЕС («Корепер») смог согласовать ужесточение антибелорусских санкций. Об этом сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.
«Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к российской агрессии против Украины», — утверждается в публикации. В ней отмечается, что «меры подразумевают включение в [санкционные] списки физических и юридических лиц».
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