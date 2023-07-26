СберСтрахование предлагает гостям курорта «Манжерок» застраховаться прямо в отеле по QR-коду

15:22

СберСтрахование разработала программу страхования от несчастных случаев «Манжерок» для гостей одноимённого всесезонного курорта, который Сбер развивает в Республике Алтай. Полис очень просто оформить — достаточно навести камеру смартфона на специальный QR-код, который размещён в отеле, и перейти по нему на сайт страховщика.

По программе «Манжерок» можно застраховать путешественников в возрасте от 3 до 75 лет на любой срок от 1 дня. Страховка защищает от травм, которые могут случиться во время активного отдыха — ушибов и переломов. Страховая сумма составляет 200 тыс. руб., а сам полис обойдется всего в 208 руб. в сутки.

Уникальное преимущество программы заключается в том, что страховка начнёт действовать сразу после покупки полиса, тогда как обычный полис нужно оформлять немного заранее. Если случится травма, заявить о страховом случае можно в мобильном приложении «СберСтрахование».

«Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, который располагает необходимой инфраструктурой для занятий экстремальными видами спорта и летом, и зимой. Популярность места у туристов еще сильнее возрастет после открытия пятизвёздочного гостиничного комплекса. СберСтрахование старается делать свои продукты максимально понятными и удобными для клиента, предлагать их в то время и на тот срок, когда они действительно нужны, – отметил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Специально для гостей курорта компания подготовила продукт, который отвечает всем этим критериям, чтобы сделать отдых в Манжероке более комфортным и безопасным».

«Манжерок» — феномен современного российского туризма. Стремительно развивающийся курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.