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МОК превратился в структуру, где процветает монополия избранных наций — Чернышенко

16:12 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) стал организацией, в которой процветают геронтократия и монополия избранных наций. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил журналистам, что организация не будет ставить дедлайн по допуску россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже.

«Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций, — сказал Чернышенко. — У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся „Игры будущего“, Игры дружбы, Игры БРИКС. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби».

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