Госдума в весеннюю сессию приняла 500 законов
16:32 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«За время весенней сессии принято 500 законов. <…> У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных», — сказал он.
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