Госдума в весеннюю сессию приняла 500 законов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«За время весенней сессии принято 500 законов. <…> У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных», — сказал он.