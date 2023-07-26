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Госдума в весеннюю сессию приняла 500 законов

16:32 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«За время весенней сессии принято 500 законов. <…> У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных», — сказал он.

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