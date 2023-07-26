Назначен и.о. президента Российского еврейского конгресса
16:08 26.07.2023
В Москве прошло ежегодное заседание президиума Российского еврейского конгресса. Президент РЕК Юрий Каннер, чей третий 5-летний срок полномочий во главе Конгресса истекает в мае 2024 года, сообщил на заседании президиума о своей кадровой инициативе. На время своего отсутствия в ближайшее время в Москве глава организации принял решение назначить в качестве исполняющего обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаила Бройтмана — члена президиума и председателя совета директоров РЕК, мецената, бизнесмена. По итогам проведения президиума Михаил Бройтман также был избран вице-президентом и членом бюро президиума РЕК. Другим важным решением членов президиума стало избрание нового председателя попечительского совета Российского еврейского конгресса. Им стал Григорий Ройтберг — член бюро президиума РЕК, академик РАН. Кроме того, президиум РЕК единогласно продлил полномочия исполнительного директора Анны Бокшицкой, которая находится на этой должности с 2014 года.
Редакция НГ-религий
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