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НОВОСТИ

Назначен и.о. президента Российского еврейского конгресса

16:08 26.07.2023

В Москве прошло ежегодное заседание президиума Российского еврейского конгресса. Президент РЕК Юрий Каннер, чей третий 5-летний срок полномочий во главе Конгресса истекает в мае 2024 года, сообщил на заседании президиума о своей кадровой инициативе. На время своего отсутствия в ближайшее время в Москве глава организации принял решение назначить в качестве исполняющего обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаила Бройтмана — члена президиума и председателя совета директоров РЕК, мецената, бизнесмена. По итогам проведения президиума Михаил Бройтман также был избран вице-президентом и членом бюро президиума РЕК. Другим важным решением членов президиума стало избрание нового председателя попечительского совета Российского еврейского конгресса. Им стал Григорий Ройтберг — член бюро президиума РЕК, академик РАН. Кроме того, президиум РЕК единогласно продлил полномочия исполнительного директора Анны Бокшицкой, которая находится на этой должности с 2014 года.

Редакция НГ-религий

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