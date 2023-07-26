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НОВОСТИ

В Ростехе создан первый российский лазерный симулятор для спортивной стрельбы

16:23 26.07.2023

Ключевое преимущество устройства, разработанного в оптико-электронном холдинге «Швабе» Ростеха по заказу Федерации современного пятиборья России – в отсутствии боеприпасов. Это делает тренажер экономичным и безопасным для участников и зрителей, даже в руках начинающего пользователя.

«От стрелкового оружия симулятор отличается тем, что при тренировках не применяются патроны. Это экономит средства спортивной федерации-заказчика и делает устройство абсолютно безопасным для участников подготовки и зрителей. При нажатии на спусковой крючок происходит кратковременное (импульсное) лазерное излучение, которое регистрируется специальной мишенью. Плановый объем производства симуляторов – 1000 единиц в год, с возможностью расширения в зависимости от спроса», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

В ближайшее время первая серийная партия симуляторов спортивной стрельбы в размере 100 единиц будет передана заказчику – Федерации современного пятиборья России. В дальнейшем разработка будет поставляться в спортивные школы, тиры и образовательные центры, где проводится стрелковая подготовка.

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