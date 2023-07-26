Развитие курортов, аналогичных «Манжероку» Сбера, способствует системе высшего образования
16:27 26.07.2023
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков после совещания по туризму, которое прошло в Манжероке, отметил, что такие места, как курорт Сбера «Манжерок», важны не только для туристов, но и системы высшего образования.
«Такого рода курорты, такого рода отели, места, они для туристов принципиально важны и для обновления системы высшего образования, потому что отрасль динамично очень развивается, ориентируется на самые лучшие мировые стандарты», – сказал Фальков.
По его словам, это тот случай, когда с одной стороны, большой дефицит кадров – до 2030 года требуется дополнительно больше 400 тыс. человек, из них примерно 30% кадры с высшем образованием. С другой стороны, нужно перестраивать само образование в университетах, исходя из запросов отрасли и совместно с отраслью.
«Отрасль и по форматам образования, и по технологиям обучения идет гораздо быстрее и динамичнее развивается, чем университеты, поскольку человек как только попадает сюда, в туристическую отрасль, он непрерывно учится. Во-вторых, микростепень и постоянно небольшие курсы – это очень важно, чтобы наши университеты это засчитывали как нормальное полноценное обучение. А с другой стороны, само образование, подготовка кадров для туристической отрасли – она в меньшей степени академична, здесь достаточно четырех лет, здесь достаточно небольшое фундаментальное или теоретическое ядро, а все остальное – это постоянная практика и работа именно на месте. Вот примерный образ обновленного образования», – сказал министр.
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