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Военкор рассказал о тысячах тел солдат ВСУ вдоль линии фронта

17:00 26.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков рассказал о тысячах тел солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения. Противник уничтожается на подступах. Среди ВС РФ также есть потери, однако они гораздо ниже, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Мы уничтожаем врага на подступах. Тысячи солдат вражеских лежат вдоль линии фронта нашей. Есть наши погибшие, которых мы не можем вытащить из-под завалов. В первые дни самые тяжёлые дни контратаки противника на запорожском направлении за ночь на один ротный опорный пункт падало и взрывалось до тысячи снарядов противника, включая HIMARS. Поэтому мы тоже несли потери, но наши потери несоразмерны. Это по формуле войны, во-вторых, мы умеем воевать и готовились: выстраивали линию фронта, минировали подступы, стягивали артиллерию, обеспечивали боеприпасами — целый комплекс мероприятий, который сейчас даёт позитивный результат».

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