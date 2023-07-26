Военкор рассказал о тысячах тел солдат ВСУ вдоль линии фронта
17:00 26.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военкор Сладков рассказал о тысячах тел солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения. Противник уничтожается на подступах. Среди ВС РФ также есть потери, однако они гораздо ниже, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.
«Мы уничтожаем врага на подступах. Тысячи солдат вражеских лежат вдоль линии фронта нашей. Есть наши погибшие, которых мы не можем вытащить из-под завалов. В первые дни самые тяжёлые дни контратаки противника на запорожском направлении за ночь на один ротный опорный пункт падало и взрывалось до тысячи снарядов противника, включая HIMARS. Поэтому мы тоже несли потери, но наши потери несоразмерны. Это по формуле войны, во-вторых, мы умеем воевать и готовились: выстраивали линию фронта, минировали подступы, стягивали артиллерию, обеспечивали боеприпасами — целый комплекс мероприятий, который сейчас даёт позитивный результат».
НОВОСТИ
- 17:44 26.07.2023
- РФ отказалась от выступления в СБ ООН по зерновой сделке
- 17:12 26.07.2023
- Глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершил Киев
- 16:32 26.07.2023
- Госдума в весеннюю сессию приняла 500 законов
- 16:27 26.07.2023
- Развитие курортов, аналогичных «Манжероку» Сбера, способствует системе высшего образования
- 16:23 26.07.2023
- В Ростехе создан первый российский лазерный симулятор для спортивной стрельбы
- 16:12 26.07.2023
- МОК превратился в структуру, где процветает монополия избранных наций — Чернышенко
- 16:08 26.07.2023
- Назначен и.о. президента Российского еврейского конгресса
- 16:00 26.07.2023
- Дума сняла ограничения на строительство велодорожек и лыжных трасс в лесах
- 15:32 26.07.2023
- Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Белоруссии
- 15:22 26.07.2023
- СберСтрахование предлагает гостям курорта «Манжерок» застраховаться прямо в отеле по QR-коду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать