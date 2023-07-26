Глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершил Киев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года совершил Киев.

«Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — сказал он на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы. Мероприятие транслировалось в эфире единого марафона украинских телеканалов.

Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года — там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате погибли четыре человека, обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны.