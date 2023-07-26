РФ отказалась от выступления в СБ ООН по зерновой сделке

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке, потому что британское председательство заблокировало участие приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона в заседании Совбеза, посвященном ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — сказал дипломат.

В среду СБ ООН проводит два заседания по Украине. Первое созвано по запросу России в связи с преследованиями УПЦ. На нем должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, но Великобритания заблокировала его участие. Позднее состоится запрошенное Украиной заседание Совбеза по зерновой сделке.