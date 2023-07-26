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НОВОСТИ

В НАТО заявили об усилении воздушной разведки над Черным морем

18:55 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО усиливает разведывательные полеты беспилотной авиации и патрульных самолетов в регионе Черного моря после разрыва зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном по итогам заседания Совета Украина — НАТО.

«Страны НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолетов и беспилотников», — говорится в заявлении.

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