В НАТО заявили об усилении воздушной разведки над Черным морем

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО усиливает разведывательные полеты беспилотной авиации и патрульных самолетов в регионе Черного моря после разрыва зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном по итогам заседания Совета Украина — НАТО.

«Страны НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с участием морских патрульных самолетов и беспилотников», — говорится в заявлении.