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Кевина Спейси суд присяжных признал невиновным по делу о сексуальном насилии

19:05 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным американского актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Судебное заседание продлилось почти месяц, а предметом рассмотрения стали девять предъявленных 64-летнему актеру обвинений в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год. Жюри, состоявшее из девяти мужчин и трех женщин, удалилось для совещания по поводу решения 24 июля и спустя два дня вынесло вердикт о невиновности Спейси. Актер, у которого сегодня день рождения, расплакался после того, как услышал решение присяжных, передает агентство Reuters.

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