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Полянский о председательстве Британии в Совбезе ООН: Это настоящий позор…

19:15 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН в июле, указав, что британское постпредство пытается навязать Совбезу собственную повестку.

«Это настоящий позор, — сказал он в ответ на просьбу журналиста дать оценку британскому председательству. — Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку».

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