Полянский о председательстве Британии в Совбезе ООН: Это настоящий позор…
19:15 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это настоящий позор, — сказал он в ответ на просьбу журналиста дать оценку британскому председательству. — Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку».
НОВОСТИ
- 19:05 26.07.2023
- Кевина Спейси суд присяжных признал невиновным по делу о сексуальном насилии
- 18:55 26.07.2023
- В НАТО заявили об усилении воздушной разведки над Черным морем
- 17:12 26.07.2023
- Глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершил Киев
- 17:00 26.07.2023
- Военкор рассказал о тысячах тел солдат ВСУ вдоль линии фронта
- 16:32 26.07.2023
- Госдума в весеннюю сессию приняла 500 законов
- 16:27 26.07.2023
- Развитие курортов, аналогичных «Манжероку» Сбера, способствует системе высшего образования
- 16:23 26.07.2023
- В Ростехе создан первый российский лазерный симулятор для спортивной стрельбы
- 16:12 26.07.2023
- МОК превратился в структуру, где процветает монополия избранных наций — Чернышенко
- 16:08 26.07.2023
- Назначен и.о. президента Российского еврейского конгресса
- 16:00 26.07.2023
- Дума сняла ограничения на строительство велодорожек и лыжных трасс в лесах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать