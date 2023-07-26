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Левкин: Новая дорога возле улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района

19:29 26.07.2023

Открытие дороги вблизи улицы Нижняя Хохловка позволит повысить транспортную доступность московского района Нижегородский. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, новая дорога даст автомобилистам возможность удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо и сократит время в пути при поездках, в том числе в центр мегаполиса.

Напомним, строительство Проектируемого проезда №58 идет в Нижегородском районе между Новохохловской улицей и Третьим транспортным кольцом. Сейчас завершается первый этап строительства улично-дорожной сети. Там обустроят новые тротуары, проложат дождевую канализацию и электрокабели, создадут новые парковочные места. Полностью работы будут завершены в 2024 году.

Как отмечает Сергей Левкин, в Нижегородском районе уже построены и переданы под заселение четыре новостройки по программе реновации жилищного фонда Москвы. Еще четыре дома строится. Всего по программе реновации новые квартиры в районе получат свыше 14 тыс. москвичей – все они также смогут пользоваться новой дорогой. «Все городские проекты взаимосвязаны между собой. Строительство домов осуществляется с учетом перспективного градостроительного развития и в рамках утвержденного проекта планировки территории», – отметил глава департамента.

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