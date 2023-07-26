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Зеленский обратился в Раду за продлением военного положения на Украине еще на 90 суток

20:04 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток — до 15 ноября. Об этом говорится в текстах законопроектов, поданных главой государства в парламент.

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 05:30 18 августа 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в тексте документа. Второй законопроект предлагает также продлить всеобщую мобилизацию с 18 августа на 90 суток.

Продление военного положения в стране на такой срок будет означать отмену парламентских выборов, которые должны состояться в октябре. Так как во время действия военного положения выборы проводится не могут.

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