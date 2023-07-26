Внутренним войскам Белоруссии поставлена задача начать взаимодействие с группой «Вагнер»

21:00 Источник: Интерфакс

Внутренние войска Белоруссии проводят боевое слаживание с группой "Вагнер", сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.

"Министр внутренних дел провел рабочее совещание, куда были приглашены командиры всех спецподразделений органов внутренних дел, и была поставлена задача начать взаимодействие", - сказал командующий внутренними войсками в интервью журналистке гостелеканала "Беларусь 1" Ксении Лебедевой.

Он уточнил, что взаимодействие проводится "таким образом, чтобы уже одномоментно, с боевым слаживанием, с первых минут мы уже назавтра могли вступить в бой плечом к плечу".