Внутренним войскам Белоруссии поставлена задача начать взаимодействие с группой «Вагнер»
21:00 26.07.2023 Источник: Интерфакс
"Министр внутренних дел провел рабочее совещание, куда были приглашены командиры всех спецподразделений органов внутренних дел, и была поставлена задача начать взаимодействие", - сказал командующий внутренними войсками в интервью журналистке гостелеканала "Беларусь 1" Ксении Лебедевой.
Он уточнил, что взаимодействие проводится "таким образом, чтобы уже одномоментно, с боевым слаживанием, с первых минут мы уже назавтра могли вступить в бой плечом к плечу".
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