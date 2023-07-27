Координатор санкций Госдепа США: Мы не видим предпосылок к краху российской экономики

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не видят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен, который ранее был выдвинут кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«В начале <…> [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира, — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященным утверждению его кандидатуры. — Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]».