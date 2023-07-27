Координатор санкций Госдепа США: Мы не видим предпосылок к краху российской экономики
22:50 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В начале <…> [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира, — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященным утверждению его кандидатуры. — Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]».
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